Erik Schröder wint zijn negende Zwem2Mijl

Negen edities van de Zwem2Mijl, negen keer dezelfde winnaar. Erik Schröder uit Groningen verlengde zondag zijn ongeslagen status door onder een stralende zon het Paterswoldse- en Hoornsemeer over te zwemmen.

Honderdvijfig zwemmers doken zondagochtend om tien uur in het water bij restaurant De Twee Provinciën, om 3,2 kilometer later te finishen bij Kaap Hoorn in Stad. Schröder werkte het parcours af in een tijd van 42.46. Daarmee was hij bijna drie minuten sneller dan Menno Iedema. Michel Dubbelboer werd derde.Bij de vrouwen ging de winst naar Maaike Vooren. Met haar tijd van 45.34 eindigde ze bovendien als derde in de algemene uitslag. Sanne Tebbens werd tweede en Wendan Poelstra derde. Overigens moest Mirjam Belderbos, de winnares van vorig jaar, zich vlak voor de start ziek afmelden.De zwemtocht wordt sinds 2008 georganiseerd door GVAV Triathlon. De zwemmers werden dit jaar getrakteerd op blauwe lucht, zon en spiegelglad water. 'Dit is de mooiste editie die we ooit gehad hebben', meldt de organisatie dan ook trots.