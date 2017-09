Kim Polling 'heel blij' met nieuw Olympisch onderdeel na ongelukkige uitschakeling

Ook de slotdag van de wereldkampioenschappen judo in Boedapest heeft niks opgeleverd voor Kim Polling. De judoka uit Zevenhuizen zag vanaf de tribune hoe Nederland al snel werd uitgeschakeld in de gemengde landenwedstrijd.

Rusland was met 4-2 te sterk op dit nieuwe Olympische onderdeel.Het had misschien anders kunnen lopen als niet Sanne van Dijke, maar Kim Polling had gejudood in de klasse tot zeventig kilogram. 'Er werd gedacht dat daar een andere Russin zou staan', vertelt Polling. 'Sanne had daar al vaker tegen gejudood en makkelijk gewonnen, dus daarom stond zij er. En Sanne is natuurlijk ook goed. Alleen was het nu de andere Russin. Dan denk je 'flut, het was de verkeerde beslissing', maar dat weet je nooit van tevoren.'Klein lichtpuntje voor Polling is dat ze blij is met dit nieuwe Olympische onderdeel. 'Ik vind het echt heel leuk. Dat heeft natuurlijk ook met mijn ervaring van de Olympische Spelen te maken. Ik had er echt een moord voor gedaan als ik nog een herkansing had gehad vorig jaar. Als ik vorig jaar een teamtoernooi had kunnen judoën, was ik echt heel blij geweest. Ik vind het echt veel spannender en leuker dat je ook gewoon met die mannen in het team staat. Dat vind ik wel een aanwinst.'Afgelopen vrijdag werd Kim Polling individueel al in haar tweede partij uitgeschakeld door drievoudig wereldkampioene Yuri Alvear uit Colombia.