Expeditie Grunnen: Schip ahoi!

Op de Havendagen in Delfzijl kunnen verschillende schepen bezocht worden. Hoe gaat dat nou eigenlijk, via zo'n touwladdertje op een enorm schip springen? En wat doet de waterpolitie precies? Deze vragen werden het afgelopen weekend beantwoord in Delfzijl.

- 1-jarig bestaan Expeditie Grunnen- Praten over de dood- Trikes voor het goede doel- Oldtimertocht Slochteren- Kunst op de Deel Kloosterburen