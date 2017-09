Bewoner raakt gasleiding met grondboor

(Foto: Dennis Venema)

De Pluvierstraat in Foxhol is zondagmiddag afgezet vanwege een gaslek. Een bewoner raakte met zijn grondboor een gasleiding in zijn tuin.

De brandweer heeft het lek provisorisch gedicht. Monteurs van netbeheerder Enexis zullen de kapotte leiding gaan repareren.