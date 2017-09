Robben scoort voor winnend Oranje

(Foto: Archief RTV Noord)

Arjen Robben heeft zondag een belangrijk aandeel gehad in de 3-1 overwinning van het Nederlands elftal op Bulgarije. De Groninger zette in de 67e minuut de 2-0 op het scorebord door een lage voorzet van Daley Blind in te schieten./





Aansluitingstreffer

Vrijwel direct na de goal van Robben was het even gedaan met de feestvreugde bij Oranje toen Bulgarije de aansluitingstreffer maakte. Tien minuten voor tijd zorgde Pröpper er met zijn tweede goal voor dat de buit binnen was.



Dankzij de overwinning blijft Nederland in de race voor deelname aan het WK in Rusland.



Lees ook:

- Arjen Robben predikt geloof bij Oranje

- Robben verliest met Oranje; WK bijna onhaalbaar Davy Pröpper had Nederland al in de zevende minuut al op een 1-0 voorsprong gezet.Vrijwel direct na de goal van Robben was het even gedaan met de feestvreugde bij Oranje toen Bulgarije de aansluitingstreffer maakte. Tien minuten voor tijd zorgde Pröpper er met zijn tweede goal voor dat de buit binnen was.Dankzij de overwinning blijft Nederland in de race voor deelname aan het WK in Rusland.