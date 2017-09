Robben na belangrijke zege: 'Ik ben helemaal leeg'

Een bijzonder gezicht na afloop van de door Nederland gewonnen wedstrijd tegen Bulgarije: Arjen Robben maakte als enige speler van Oranje een ereronde langs het publiek, tot verbazing van de Groninger zelf.

'Ik voelde me zelf ook wat lullig. Ons legioen is toch weer gekomen, daar moet je ze voor bedanken. Dat zal ik straks ook aangeven', reageert de aanvaller na afloop bij de NOS.Robben had een belangrijk aandeel in de 3-1 zege van Nederland op Bulgarije door in de tweede helft de 2-0 binnen te glijden. Toch bleek hij na afloop niet helemaal tevreden. 'Na de eerste goal hadden we misschien meer door kunnen drukken. We kwamen heel apathisch uit de kleedkamer in de tweede helft. Er moet meer inzitten. De wil is er bij iedereen.'Duidelijk moegestreden zocht de Groninger uiteindelijk de kleedkamer op. 'Ik ben helemaal leeg. Het is een pittige week geweest. Dit waren mijn eerste twee wedstrijden met negentig minuten. Ik wil het team op sleeptouw nemen, maar diep in je hart weet je dat je niet top bent.'