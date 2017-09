Chauffeurs negeren laad- en lostijden in Stad: 'Dat kan gewoon niet'

Het laden en lossen van goederen in het centrum van de stad Groningen gebeurt te vaak buiten de afgesproken venstertijden. Het is wethouder Joost van Keulen (VVD) een doorn in het oog.

'Ik constateer nog steeds dat er vrachtwagens om 15.00 uur staan te lossen op de Grote Markt. Dat kan gewoon niet.'



Buiten de afgesproken tijden

Auto's en vrachtauto's kunnen tussen 05.00 en 12.00 uur terrecht in het centrum voor ondermeer het laden en lossen van goederen. Toch ziet Van Keulen dat te veel chauffeurs buiten de afgesproken tijden de binnenstad inrijden.



'Steeds een klein beetje strenger'

De venstertijden zijn er omdat de gemeente vindt dat fietsers en voetgangers de ruimte moeten hebben in de stad. De wethouder denkt dat strenger handhaven een oplossing is. 'Wij zullen steeds een klein beetje strenger gaan worden.'