Vindicat schorst roeivereniging Aegir na seksisme

Roeivereniging Aegir is voor een jaar geschorst door Vindicat, vanwege seksisme in een clubblad.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden . De schorsing betekent dat de vereniging geen activiteiten op de sociëteit Mutua Fides mag organiseren.Aegir is een subvereniging van studentenvereniging Vindicat. In clubblad De Ster, in handen van stadsblog Sikkom , werden de seksuele escapades van vrouwelijke leden van Aegir besproken.