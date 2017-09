Boosheid bij LTO Noord na uitspraken oud-staatssecretaris

Boerenorganisatie LTO Noord is niet te spreken over voor de uitspraken die voormalig staatssecretaris van landbouw Martijn van Dam afgelopen weekend deed op Radio 1. 'Typerend voor deze man.'

Dat zegt Dirk Bruins van LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) Noord, zelf melkveehouder. 'We zijn er ook boos over.'Van Dam zei dat melkveehouders zélf verantwoordelijk zijn voor de pijnlijke en gedwongen inkrimping van de veestapel. Die was nodig omdat Nederland te veel mest produceerde na het loslaten van de melkquota.'Het klopt dat we zelf besloten hebben de veestapel uit te breiden. Maar dat was wettelijk toegestaan. We wisten ook dat Nederland afspraken had gemaakt met Brussel over de totale hoeveelheid fosfaten die geproduceerd mocht worden. Wij hebben als boeren van het begin af aan gezegd dat we graag samen wilden kijken hoe dat binnen de perken kon blijven, met de hele sector. Maar het is de overheid nooit gelukt de regelgeving zo te krijgen dat iedereen wel mee moest.''In 2015 wist de staatssecretaris al dat we terugmoesten, maar toch is het voor boeren nog steeds mogelijk om met de veestapel te groeien. Dus het heeft deze staatssecretaris absoluut aan de daadkracht ontbroken om met nadrukkelijke regelgeving te komen.'