LTO Noord schrikt van felle reacties op oproep om bermen te maaien

LTO Noord wil met natuurorganisaties zoals De Vlinderstichting, in gesprek over het maaien van bermen. Dat zegt voorzitter Trienke Elshof van de boerenorganisatie.

De aanleiding is de ophef die is ontstaan na een open brief van LTO Noord aan haar leden over bermbeheer. Bermen zouden niet vaak genoeg worden gemaaid, waardoor boeren last krijgen van schadelijk onkruid. De boerenorganisatie had een voorbeeldbrief opgesteld, waardoor boeren eenvoudig konden klagen bij gemeenten.Natuurorganisaties reageerden woedend. Door het maaien zou de biodiversiteit worden aangetast. 'Bermen vormen de laatste stukken leefgebied in verder veelal ongeschikt agrarisch terrein', aldus De Vlinderstichting. Maar er waren ook fellere reacties, vertelt LTO-voorzitter Elshof. 'In de krant typeerde een lezer ons als criminelen van het zwaarste soort. Wij zouden alles kapot maken. Daar schrikken wij wel van, maar het biedt ook openingen voor een nieuwe dialoog.'Elshof zegt dat LTO Noord een convenant wil. 'Meestal is dit alleen een intentieovereenkomst, maar wij willen een stap verder gaan en de intenties ook echt in de praktijk brengen.'