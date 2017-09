Aegir schorst leden na seksistisch artikel in clubblad

De auteur van het seksistische artikel in verenigingsblad De Ster van studentenroeivereniging Aegir in Groningen is voor een jaar geschorst, net als de eindredacteur. 'Beneden peil en vooral richting onze vrouwelijke leden zwaar beledigend', noemt het bestuur van Aegir de publicatie.

De twee mogen gedurende deze periode op geen enkele wijze betrokkenzijn bij de vereniging, meldt Aegir in een verklaring. 'Voor seksisme is geen plaats binnenonze mooie roeivereniging', stelt praeses Sándor Kruse.In het laatste clubblad van Aegir staat een artikel met als kop 'de Slet van de Zomer Bokaal', waarin een clubgenote wordt aangeduid als grootste slet van de vereniging. Het is echter niet de eerste keer dat het gebeurt: in het nummer ervoor was er al een 'Slet van de Winter Bokaal'. Ook staat er in het zomernummer een lijst waarin te zien is wie met wie seks heeft gehad de afgelopen periode.De vereniging geeft verder aan dat het de schorsing van een jaar die Vindicat ze oplegde accepteert. 'Komend jaar zullen we hard werken aan herstel van het vertrouwen met Vindicat. En uiteraard nog harder roeien dan voorheen. Want daar draait het tenslotte allemaal om.'