Omstreden voorrang voor fietsers: het is nog even wennen

Het is voor alle partijen nog even wennen. Fietsers op weg van en naar Zernike hebben sinds maandag voorrang op al het andere verkeer, bij de kruising met de Eikenlaan in Stad.

'Het is nog wel spannend, merk ik', zegt projectleider Jeroen Bos van de gemeente. 'We gaan het de komende tijd in de gaten houden. Is het veilig? Stroomt het verkeer voldoende door? Mocht het niet bevallen, dan draaien we het weer terug.'Er was veel te doen over de nieuwe voorrangssituatie. Zo kwam er vanuit de wijk Selwerd kritiek Maandagochtend zijn er geen grote incidenten. Al schiet er af en toe toch een auto door de stroom fietsers. En ook voor die fietsers die parallel aan de Eikenlaan rijden is het wennen, merkt Bos.'Ze geven vaak geen voorrang aan de fietsers op de route naar Zernike', valt Bos op. 'Je ziet aan de fietsers dat ze nergens naar kijken en gewoon doorfietsen. Daar heb ik wel wat zorgen over. Ik heb net wat extra borden besteld, om de fietsers er meer op te attenderen.''Sommigen denken nog dat ze auto's voor moeten laten gaan en stoppen. En dan is het net even wie het eerste is. Maar dan kijk je wel naar elkaar, dat is tenminste veilig.'Volgens Bos hoort die verwarring erbij. 'Dat is de eerste dagen gebruikelijk. We moeten de komende weken kijken hoe dat verder gaat.'