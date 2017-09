Lopend Vuur: Meer beveiligingscamera's? Goede zaak!

Steeds meer particulieren en bedrijven hebben een bewakingscamera. Trouw meldt dat er bij de politie inmiddels 160.000 beveiligingscamera's gemeld zijn. Dat is 60.000 meer dan een jaar eerder.

De particulieren en bedrijven die zich aanmelden bij de politie stellen hun beelden zo ter beschikking van de politie. Volgens de krant komen er per dag 180 camera's bij.Daaronder ook veel camera's die voordeuren en tuinen in de gaten houden en zo ook delen van de openbare weg filmen. Het opgenomen materiaal kan van pas komen bij het oplossen van misdrijven. Aan de andere kant vindt niet iedereen het prettig op straat gefilmd te worden.