Auto te water in Schuitendiep

Bij de Poelebrug in Groningen is maandagochtend een auto in het water terecht gekomen. De bestuurder is op het droge.

Twee omstanders sprongen direct na het ongeluk in het Schuitendiep en haalden de bestuurder eruit, meldt een getuige. Rond kwart over tien was de politie ter plaatse. Snel daarna volgden ook de brandweer en ambulance.



Bij het ongeluk was ook een andere auto betrokken. Die stond met een kapotte bumper aan het Schuitendiep.