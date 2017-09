Streetracekampioene: 'Ik ben hier eigenlijk niet zo goed in'

(Foto: Facebook Jan Oolders)

Ze is 12 jaar en heeft nog maar drie keer een streetracewedstrijd gereden. Toch is Nina Oolders uit Scheemda afgelopen weekend Nederlands kampioene streetrace geworden.

Door vrachtwagens

'Streetracen is eigenlijk mountainbiken, maar dan op de weg en met obstakels', legt Nina uit. 'Je moet bijvoorbeeld over bruggen en auto's en door vrachtwagens en tenten rijden. Zo rijd je een paar rondjes en dan kijk je hoeveelste je geworden bent.'



Opletten

Nina werd dus eerste. 'Toen ik over de finish kwam, wist ik niet wat me overkwam', vertelt de 12-jarige. 'Dit is eigenlijk een sport die ik niet zo goed kan.' Hoe kan het dat ze dan toch gewonnen heeft? 'Goed opletten, luisteren wat aan de kant wordt geroepen en dan gewoon je rondjes rijden.'



Gewoon wielrennen

Ondanks haar Nederlands kampioenschap gaat Nina zich niet volledig concentreren op het streetracen. 'Ik wil liever gewoon wielrennen. Vorige week heb ik meegedaan aan een internationale wedstrijd in Berlijn. Het resultaat daar kon beter, maar ik ben wel een ervaring rijker', besluit Nina.