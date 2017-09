Europees kampioenen zijspannen zijn 'te goed' voor Uithuizen

(Foto: RTV Noord / Henk Elderman)

De Europees kampioenen zijspan William Matthijssen en Sandra Mollema komen zaterdag niet in actie bij internationale races in Uithuizen. De afwezigheid van het duo uit Alteveer en Stedum heeft een bijzondere reden. De organisatie vindt het tweetal te goed voor de rest.

Spannender

'Ze winnen overal waar ze komen. Ze zijn gewoon de besten. Door hen niet uit te nodigen, denken we dat de races spannender worden', vertelt voorzitter Roelof Hoffies van de MAC Uithuizen. Het is hem niet gelukt één of twee concurrenten voor Matthijssen/Mollema te contracteren. Dat heeft te maken met beperkte financiële middelen. 'En we hebben ervoor gekozen om te investeren in de Specialsklasse. We hebben nu vier rijders aan de start staan die de WK hebben gereden, onder wie Romano Hummel.'



Geen onenigheid

Bakkeniste Sandra Mollema vindt het vooral 'jammer' dat ze ontbreken in Uithuizen. 'We hebben eigenlijk niet directe uitleg gekregen; het is allemaal van horen en zeggen. Maar er is absoluut geen onenigheid hoor met de mensen in Uithuizen. Als ze ons volgend jaar uitnodigen, staan we gewoon weer aan de start.'



Wel vraagtekens

Mollema zet wel vraagtekens bij de reden waarom zij en Matthijssen er niet bij zijn. 'Op een kleine baan zoals Uithuizen valt het niveauverschil wel mee. Onder andere de Engelse kampioen Goodwin is er bij en ook de combinatie van Godden. Allemaal coureurs die het bij de Europese Kampioenschappen ook goed deden. Het zouden best spannende races kunnen worden.'



Geen startgeld

Het Groningse zijspanduo was er wel vanuit gegaan dat ze uitgenodigd zouden worden. Daardoor ontvangen ze geen startgeld en eventuele wedstrijdpremie. 'Maar aan de andere kant maak je ook geen kosten om er naartoe te gaan', besluit Mollema.