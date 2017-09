Najaarscompetitie Klouk van start

Vanaf maandagavond 4 september kun je iedere werkdag weer kijken naar Klouk, de quiz over Groningen op TV Noord. De najaarscompetitie van de quiz gaat dan van start.

We spelen dit jaar een voorjaars- en een najaarscompetitie van Klouk. De winnaars van beide competities strijden in het najaar om de titel 'Kloukste Grunneger 2017'. Ciska de Wind is de eerste finalist van Klouk. De 47-jarige inwoonster van Bedum won de voorjaarscompetitie met 28 punten.Klouk is een quiz over alles wat Groningen rijk is. Iedere deelnemer krijgt per uitzending maximaal vier vragen, zoals: Wie is de trainer van FC Groningen? Welk liedje staat al vijftien jaar op nummer 1 in Alle 50 Goud? Wie is onze commissaris van de Koning?Bij een fout antwoord is het afgelopen, maar iedere kandidaat mag één keer een Peerd inzetten als joker. Als een kandidaat alles goed heeft, komt hij of zij in de volgende uitzending terug.