Rondje Groningen: 'Wow tof, wát een foto!'

Welkom bij Rondje Groningen - een nieuwe rubriek van RTV Noord met elke werkdag om 21.00 uur de opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland. Welke berichten mag je niet missen?

De Slet van de Zomer. Zo beschrijft studentenroeivereniging Aegir een van haar leden liefkozend in haar clubblad. Nu het uitlekt, zijn de maatregelen fors: de Vindicat-afdeling mag een jaar lang niet in het hoofdgebouwd komen. Ook kon de roeiclub fluiten naar deelname aan de opening van het academisch jaar vandaag. Drastische maatregelen, maar het is niet de eerste keer dat het gebeurt: in de winter had het clubblad al een Slet van de Winter De opening van het academische jaar is wel een vrolijke boel trouwens:Twitteraar TarakNL probeert de 'Slet Bokaal' van Aegir te relativeren. Zulke informatie stond volgens hem allang in clubblaadjes, in de Wist u dat-jes:Het had een heugelijke dag moeten zijn op het spoor: voor het eerst rijden er zes in plaats van vier treinen per uur tussen Assen en Groningen. Hoe reizigers erop werden gewezen? Een zakje pepermunt.Maar aan het eind van de ochtend is het vreugdevolle er wel vanaf. Zes treinen per uur worden er géén: een trein rijdt een persoon aan op het traject. Ook in Friesland is het helaas raak : tussen Hardegarijp en Buitenpost schept een trein een fietser.Er zijn meer vernieuwingen in het verkeer. Vanaf vandaag hebben fietsers voorrang op de Eikenlaan in de Groningse wijk Selwerd. Daar rijden automobilisten wel eens hard. Verslaggever Nico Swart zag: dat kan wel eens gevaarlijk worden.Pura Vida in Blauwestad en het Ballon Fiesta in Meerstad waren niet de enige fotogenieke evenementen in de provincie afgelopen weekend. De organisatie van Zienemaan geniet met foto's na van haar driedaagse openlucht-bioscoopfestival op het SuikerUnie-terrein in Stad.Als het aan de volgers van RTV Noord ligt, dan zijn er voldoende mogelijkheden om het pand van Topshelf te hergebruiken. Zo laat iemand weten: 'Kansen voor het casino om zich daar te vestigen. Voordeel: er is een sprinklerinstallatie!'Iemand anders zegt: 'Hudson Bay erin. Het casino kan wel in het oude stadion van SC Veendam'. Weer een ander ziet het als dé mogelijkheid om het overschot aan fietsen in Groningen mee weg te werken. Dat scheelt weer ruimte op de Grote Markt.Een officiële LEGO-winkel is natuurlijk ook een optie...De Groningse animatiestudio HappyShip en het Harense BigPixel wonnen al de Grand Prix Nederlandse Animatie met hun korte film Polska Warrior. Nu zijn ze ook genomineerd voor een Gouden Kalf. 29 september horen ze het...Drone-fotograaf Frenk Volt maakte maandagochtend deze foto voorbij het sluisje Slochterdiep/ Eemskanaal. Hij is vast niet de enige die deze foto 'wow' en 'tof' vindt.