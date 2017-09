'Langgekoesterde wens' Martini Ziekenhuis gaat in vervulling

'Een langgekoesterde wens van veel patiënten en ook van ons.' Bij het Martini Ziekenhuis in Groningen is begonnen met de herinrichting van het voorplein bij de hoofdingang.

Dat is nodig ook, zegt Peter Littooij van de Raad van Bestuur. Want de huidige situatie is onoverzichtelijk en zorgt soms voor ongelukken. 'En er is ook nog geen goede voetgangersoversteekplaats. Juist bij de ingang van een ziekenhuis is dat onwenselijk.'Het nieuwe voorplein biedt straks een veilige toegang met de fiets, auto en openbaar vervoer. Er komen vier kiss-and-ride-plaatsen en een aparte lus voor taxi's en pendelbussen. Ook komt er een nieuwe overdekte fietsenstalling met plek voor 450 fietsen. Momenteel is er nog verkeer uit beide richtingen mogelijk; dat wordt eenrichtingsverkeer.'De huidige situatie is er sinds acht jaar. Vergelijk het met de bouw van een huis, waarbij je er na een tijd achterkomt dat een bepaalde indeling toch niet zo werkt als je het bedacht had. Zo was het met ons voorplein ook.'Het heeft even geduurd voor de plannen concreet werden. 'Iedereen heeft er een mening over, dus we hebben er goed de tijd voor genomen en met allerlei partijen gepraat over de beste oplossing', vertelt Littooij.'Ik liep eens mee met de bedrijfsbeveiliging en toen werden we in een half uur door vijf mensen aangesproken dat ze de situatie hier niet prettig vonden. En ze kwamen ook met allerlei suggesties die we hebben meegenomen.'[Image: http://cms.rtvnoord.nl/content/pdf/170904_ImpressieMartini.jpg En dan was er nog een vogeltje dat voor vertraging zorgde in één van de 25 bomen die gekapt moeten worden. Littooij: 'We konden niet eerder starten vanwege een broedende vink.'Voor die bomen komt overigens wel compensatie. 'Die komen op een andere manier weer ergens terug. Ze moeten er hier uit om plaats te maken voor de nieuwe fietsenstalling.'De bedoeling is dat er ook een fontein op het plein komt. 'Daar moet nog geld voor gevonden worden, maar dat komt goed. Het wordt geen Trevifontein, maar gewoon een klein fonteintje. Water is altijd prettig, daar gaan mensen naar toe.'Naar verwachting is het hele project in het voorjaar van 2018 klaar.