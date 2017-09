Holland Casino zet pendelbus in voor vaste klanten

Verstokte gokkers die sinds de brand in het Holland Casino in Groningen hun heil elders moeten zoeken, worden op verzoek met een pendelbus naar het casino in Leeuwarden gebracht.

De bus rijdt sinds het afgelopen weekend dagelijks drie keer op en neer tussen de beide provinciehoofdsteden. Tot nu toe maken vijftien tot twintig mensen per dag er gebruik van, zegt woordvoerder Lukas Burgering. 'We laten het afhangen van de vraag. Bij gebrek aan belangstelling stoppen we er weer mee.'Om misverstanden te voorkomen: de pendeldienst is niet voor iedere willekeurige bezoeker van het casino bedoeld. Alleen bepaalde 'contacten' mogen er gebruik van maken, aldus Burgering. 'Het is zeker niet de bedoeling dat we gaan concurreren met het openbaar vervoer.'Sinds de brand in Groningen heeft Holland Casino de openingstijden van het filiaal in Leeuwarden verruimd. Een deel van het personeel van het personeel in Groningen is daarom tijdelijk overgeplaatst naar de Friese hoofdstad.Ondertussen is de directie van Holland Casino in overleg met de gemeente Groningen over een vervangende (tijdelijke) locatie voor het uitgebrande casino aan het Gedempte Kattendiep.