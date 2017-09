Zeedijk twee jaar op slot om voeten droog te houden

(Foto: Martin Drent/RTV Noord) (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Een bijzonder moment maandagochtend op de dijk bij Delfzijl. Voor de komende twee jaar is de dijk tot aan de Eemshaven afgesloten voor al het verkeer. De dijk wordt verhoogd, verbreed en aardbevingsbestendig gemaakt.

De maatregelen zijn nodig om de komende tientallen jaren droge voeten te houden. Dit vanwege de stijging van de zeespiegel en de aardbevingen in Noord-Groningen.



Grote klus

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemerscombinatie Ommelanderdiek (Boskalis/KWS), dat speciaal voor dit project is opgericht. Volgens uitvoerder Dick de Vries gaat het om een grote klus: 'Op dit moment werken we met zeventig man aan de voorbereiding. Als we eenmaal met de zandtransporten beginnen, komen daar nog vijftig bij.'



Het verbeteren van de dijk brengt dan ook de nodige kosten met zich mee. Het totale project kost ruim 170 miljoen euro. Het grootste deel hiervan betaalt het Rijk. Waterschap Noorderzijlvest legt tien miljoen euro bij; voor het waterschap het hoogste bedrag ooit. Daarnaast betaalt de NAM de extra kosten voor het aardbevingsbestendig maken en de Commissie Bodemdaling draagt bij vanwege de daling van de bodem.



De dijk wordt gemiddeld vijftig centimeter hoger gemaakt. In Delfzijl wordt de dijk twee meter hoger. Dat is nodig omdat het waterpeil bij de havenstad altijd wat hoger is.



Aardbevingsbestendig

Het aardbevingsbestendig maken van de dijk is een klus apart, vertelt De Vries. 'We gaan de dijk een robuuster karakter geven. Daarbij gebruiken we geotextielen, een soort lagen met doek. Daardoor zorgen we ervoor dat de dijk stabieler wordt en blijft.'



Door de afsluiting zijn verschillende fiets- en wandelroutes aangepast. Volgens Silvia Mosterd van waterschap Noorderzijlvest kon dat niet worden voorkomen. 'Om de veiligheid te garanderen, sluiten we de hele dijk af. Er zullen grote zandtransporten over de dijk lopen, dus daarom doen we hem helemaal dicht.'



Vernieuwende landbouw

Naast het versterken van de dijk is waterschap Noorderzijlvest ook bezig met andere projecten. Zo komt vlak bij de Eemshaven een dubbele dijk met twee kleine polders. Hier wordt geëxperimenteerd met vernieuwende landbouw op zilte grond. Ook worden er planten en zeekraal verbouwd.



Daarnaast komen bij de Eemshaven windmolens op de dijk, wordt het stadsstrand van Delfzijl groter en komt er een fietspad op de dijk. Dat loopt straks negentig kilometer langs de hele kust van de provincie Groningen.



Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden eind 2019 afgerond.