Ellen ten Damme en Herman van Veen openen theaterseizoen Winschoten

Herman van Veen (Foto: RTV Noord)

Herman van Veen en Ellen ten Damme. Dat zijn de grote namen die dit jaar de opening van het theaterseizoen bij De Klinker in Winschoten kracht bij zetten.

Het theaterseizoen barst over ruim anderhalve week traditiegetrouw los met het Tellerlikker Festival. Ten Damme treedt vrijdag 15 september op. De dag erna geeft Van Veen acte de présence.



Previews

Naast deze optredens zijn er kindervoorstellingen, amateuroptredens en 'previews' (stukjes van nieuwe voorstellingen). In de foyer komt een 'jungle' om in rond te hangen.



Amateurkunst

De zondag (17 september) staat in het teken van de amateurkunst. De nadruk ligt daarbij op zang en dans, zoals optredens van de Winschoter Kunstrolschaatsclub en diverse jazzartiesten.