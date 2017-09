Verdachte van steekpartij is uitgezet: zaak gaat niet door

Archieffoto van een mes. (Foto: Erik Forsberg/Flickr CC)

De rechtszaak tegen een 23-jarige verdachte van een steekpartij in Delfzijl is maandagochtend niet doorgegaan omdat de man door justitie het land is uitgezet. Zijn advocaat kwam wel naar de zitting.

Hij vond dat het OM de rechtsgang frustreerde door de man voortijdig over de grens te zetten en vroeg de rechters de zaak daarom af te blazen. Dit vonden de rechters een stap te ver.



Terug naar Zwitserland

Justitie besliste in het voorjaar dat de Marokkaan terug moest naar Zwitserland omdat ook daar een asielprocedure liep. Het OM moet het adres van de verdachte in Zwitserland opzoeken en opnieuw een uitnodiging voor de rechtszitting sturen. De zaak is voorlopig uitgesteld.



Mes in de hals

De verdachte zou in januari iemand met een mes in de hals en in het voorhoofd te hebben gesneden. Een tweede persoon zou in zijn linkerheup zijn geraakt.