Column: Siepelhachee

Alma belt. Ze wil iets Gronings maken. Ik had het een jaar geleden al een keer voor hen in Stad gemaakt, zegt ze. Iets met rare kruiden, rundvlees en uien.

Ze staat op het punt om siepelhachee te maken. In hartje Genua. Waar het in de hete herfst nog makkelijk 25 graden wordt. Ik schiet in de lach. 'Dat is winterkost! Ook voor ons Groningers!' Ze begrijpt mijn opmerking niet, en vraagt onverstoorbaar naar het recept. Ik hoor twijfel bij elke stap. 'Kaneel bij de kool? Melk bij de aardappelen? Nootmuskaat?' De belangrijkste smaakmaker, kruidnagel, noem ik als laatste. 'Waar vind ik die?' Wij zitten in Groningen, dat weet ik natuurlijk ook niet. Ik heb in Genua nog nooit kruidnagels gezien. Of er naar gezocht. 'Op de markt?' opper ik. 'Of zijn er toko's?' Ik hoor twijfel in haar stem. Alma kent geen toko's, en heeft nog nooit van haar leven één kruidnagel gekocht. Laat staan er mee gekookt. Ze belooft me op de hoogte te houden en hangt onzeker op.Begin middag piept mijn telefoon van een bericht uit Genua. 'Kruidnagels gevonden op de aziatische markt! Net als alle andere ingrediënten.' Verbaasd lees ik het bericht nog eens. Andere ingrediënten voor een hachee op de Aziatische markt, dat komt me raar voor. Of bedoelt ze de nootmuskaat? Ik zit te werken en leg dus mijn telefoon weg. Als wij 's avonds zitten te eten gaat Roberto's telefoon. Aan Alma's kwaaie stem te horen klopte er níets van mijn recept.Het begon al bij de marktkraam waar ze de kruidnagels had gevonden. Tegen de verkoopster had ze 'Groningse stoofpot met rundvlees' proberen uit te leggen. Met rode zoete kool en uien. De dame had haar direct verbeterd. 'U bedoelt koolsalade, atjar. Met gember en pepertjes.' Met opgetrokken wenkbrauwen had Alma haar aangekeken. 'Atjar?'De verkoopster had rustig uitgelegd dat we in Nederland door onze geschiedenis in de Oost veel eterij hebben overgenomen, waaronder witte kool met azijn en kruiden. 'Wítte kool?' had Alma willen inbrengen, maar de dame van de marktkraam was onverstoorbaar doorgegaan. 'Die stoofpot is natuurlijk rendang. Maar dan heeft u meer dan alleen kruidnagel nodig.' In opperste verwarring was mijn schoonmoeder met een tas vol laos, koriander, steranijs, kardemom en kurkuma weer op de bus gestapt. Met ergens onder in de tas een buideltje kruidnagels.Met verbaasde ogen had Giovanni haar geholpen de boemboe te maken. 'Dit is niet wat Marc omschreef. Dit lijkt er niet eens op.' Schoonpa had haar met milde blik aangekeken, en er achteraan gemompeld 'het ruikt wel lekker.' Met tranen in de ogen hadden ze van de sauspasta geproefd. 'Zo heet!? Dat is toch niet goed!' Elke vijf minuten had ze haar blik weer op het slordig meegekrabbelde recept geworpen. 'Die rode kool moet dus gemarineerd in kruiden en azijn? Het zou toch zoet moeten zijn? Ik lees hier suiker en kaneel.' Ook de kruiden herkende ze nauwelijks. Maar de vrouw bij het kraampje had haar alles goed uitgelegd. 'Gelooft u me, het wordt heerlijk!' had ze bezworen.Na twee uur sudderen hadden mijn schoonouders op die warme herfstavond een gloeiend hete peperige rundvleesstoofpot op hun borden geschept, naast een verwarrende warme rode kool-atjar combinatie en dampende Hollandse aardappelpuree. Onzeker hadden ze elkaar aangekeken en langzaam een hap genomen van de vreemde Hollands-Indische combinatie. Met betraande ogen hadden ze elkaar met schorre stem om water gesmeekt. Woest had Alma het hele zwikje in de recylcebak gekieperd.'Wat zitten jullie nu te eten?' vraagt Roberto met een twinkeling in zijn ogen. 'Pizza!' antwoordt Alma stellig. En op de achtergrond brult Giovanni met woedende stem 'zonder pepertjes. En zonder ui!'Marc is altied onderwegens tussen Genua (Italië), Straatsburg (Frankrijk) en Groningen. Wat hij onderweg tegenkomt vertelt hij hier elke maandag. Volg Marc op Twitter