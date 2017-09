Hoogezandster krijgt vier jaar cel voor neersteken huisgenoot

Een 54-jarige man uit Hoogezand is veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Hij stak zijn huisgenoot neer en maakte zich daarmee schuldig aan poging tot doodslag.

De straf is gelijk aan de eis die twee weken geleden door de officier van justitie werd voorgesteld.Het drama voltrok zich in de nacht van 31 maart op 1 april. De politie kwam eerder die avond af op de melding van een ruzie tussen twee dronken huisgenoten in de flat aan de Gorecht-Oost in Hoogezand. De twee beloofden de agenten dat zij zouden gaan slapen.Rond vier uur 's nachts werd opnieuw gebeld vanuit de flatwoning, met het verzoek een ambulance te sturen. De 54-jarige man bleek zijn 68-jarige kameraad en huisgenoot meerdere keren met een mes te hebben gestoken, waarna hij werd aangehouden.Het slachtoffer werd met verwondingen in het gezicht en een dubbele klaplong naar het ziekenhuis vervoerd.De 54-jarige Hoogezandster moet het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 5400 euro betalen. Daarnaast moet hij zijn alcoholverslaving laten behandelen en is hem een contactverbod met het slachtoffer opgelegd.