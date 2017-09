Na 77 jaar alsnog een stoetboom: 'Dat ik dit allemaal nog mag beleven!'

Ze heeft er 77 jaar op moeten wachten, maar mevrouw Frouktje Brondsema kreeg maandagmiddag alsnog de stoetboom die ze als meisje van zes misliep. 'Dat ik dit allemaal nog mag beleven!'

Dat gebeurde op basisschool De Borgstee in Spijk, waar haar achterkleinzoon Noah naar toe gaat. Hij kreeg zijn stoetboom en zijn 83-jarige overgrootmoeder ook. Als verrassing. 'Ik wist er niks van, helemaal niet!'De stoetboom is een typisch Groninger, maar vooral Hoogelandster traditie op de dag dat de scholen weer beginnen. Leerlingen van basisscholen behangen een tak met brood en snoep. Deze tak overhandigen leerlingen van groep 8 aan de nieuwelingen in groep 3.Toen mevrouw Brondsema zelf als zesjarig meisje haar stoetboom zou ontvangen, bleek dat de bakker de bestelling van haar ouders niet helemaal begrepen had. Hij had een 'gewoon' brood gebakken.'Ik vond het heel erg dat ik er toen geen kreeg. Al mijn zussen stonden op de foto met een stoetboom en ik niet.'Dat ze er nu alsnog een heeft gekregen, ontroert haar. 'Er gaat heel veel door mij heen. Hartstikke mooi, dit vind ik zo leuk.' Grunniger Stoetboom moet voorspoed en wijsheid brengen (2015)