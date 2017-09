Onmogelijke fusie tussen BNC en THOS wordt werkelijkheid

Wat jarenlang onmogelijk bleek gaat nu toch gebeuren: De voetbalclubs BNC en THOS hebben plannen om te fuseren. De leden van beide clubs hebben tijdens een ingelaste vergadering ingestemd om de mogelijkheden om onder één vlag door te gaan te onderzoeken.

Binnenkort wordt er met de gemeente Oldambt een eerste gesprek gevoerd. Daarin wordt onder andere besproken of er in Finsterwolde (BNC) of Beerta (THOS) gespeeld wordt vanaf het seizoen 2018/2019.THOS wilde over twee jaar het honderd jarig jubileum nog als zelfstandige vereniging vieren. Dat gaat er door de voorgenomen fusie niet van komen.In het verleden zijn er ook al pogingen gedaan om samen als één vereniging verder te gaan. Die plannen werden van tafel geveegd omdat het op z'n zachtst gezegd niet klikte tussen 'Finnewolmers' en 'Beertsters'. Nu is daar vanwege teruglopende ledenaantallen geen ontkomen meer aan.