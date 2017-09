Celstraf geëist tegen man die huis in brand stak om uitzetting te voorkomen

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 35-jarige man uit Appingedam hangt een celstraf van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk, boven het hoofd. De man heeft bekend dat hij vorig jaar op 17 februari zijn huis in Delfzijl in brand heeft gestoken. Door huurschulden zou hij met zijn gezin op straat worden gezet en de Damster wilde dat voorkomen.

Ongeluk

De politie ging in eerste instantie uit van een ongeluk. De woningbouwvereniging deed aangifte, omdat het huis zou worden ontruimd. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat er benzine op de trap was gesprenkeld. De bewoner werd alsnog aangehouden.



Opnieuw uitzetting

Het gezin woont inmiddels in Appingedam. Ook daar dreigt een uithuiszetting. Hierover loopt op dit moment een zaak bij de kortgedingrechter. De officier vindt dat de man zich klinisch moet laten behandelen en dat ook voor het gezin een behandeltraject moet worden opgestart.



De rechtbank doet op 18 september uitspraak.