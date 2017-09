Leek krijgt landelijke primeur met slim wegdek

De Mensumaweg tussen de A7 en de Noorderweg (Foto: RTV Noord)

Dinsdag begint de aanbreng van een CO2-absorberende en lichtreflecterende laag op een deel van de Mensumaweg tussen de A7 en de Noorderweg in Leek.

Een landelijke primeur voor de gemeente, want het zal de eerste CO2-absorberende weg van Nederland zijn.



300.000 kilometers

Met de weg gaat de gemeente een bijdrage leveren aan het noodzakelijke terugdringen van de CO2-uitstoot. Het koolstofdioxide hecht zich namelijk aan het oppervlak en wordt zo onttrokken aan de atmosfeer



De verwachting is dat het nieuwe wegvlak ongeveer 40.000 kilogram CO2 aan de atmosfeer onttrekt. Dat is gelijk aan de uitstoot van een gemiddelde auto die 300.000 kilometer heeft afgelegd.



Lichtreflectie

Naast het absorberen wordt de weg ook lichtreflecterend. Dat betekent dat er in schemer en bij nacht meer contrast is tussen weg en berm. Mede-fietsers en obstakels zullen daarbij eerder gezien worden.