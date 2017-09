Noord Vandaag: 'Aegir moet met de billen bloot'

Vandaag onder meer in Noord Vandaag: de 'slet-van-de-zomer-bokaal', geen verkeer op de dijk in Delfzijl, basisscholen zijn weer open en extra treinen tussen Groningen en Assen.

- Vindicat heeft subvereniging Aegir voor een jaar geschorst, wegensin studentenblad De Ster. Wat houdt het in? (Vanaf 00:50)- RTV Noord volgde rector magnificus Elmer Sterken (RUG) maandag in aanloop naar de opening van het academische studiejaar. Eendus. (Vanaf 05:05)- Er rijden de komende tijdtussen Groningen en Assen om de verwachte drukte op te vangen. Ook na deze periode blijven ze rijden... (Vanaf 07:37)- De elf kilometerwordt verhoogd en aardbevingsbestendig gemaakt. Deze operatie blijkt een flinke klus te zijn... (Vanaf 08:09)- De vakantie zit erop, en dus verzameldenin de provincie zich maandagochtend weer op het schoolplein; ook de kleine Lotte. (Vanaf 08:46)- Stel, je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Welke kleren trek je aan en waar let je op?in Sappemeer biedt redding. (Vanaf 13:19)