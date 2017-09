Gondelvaart Jonkervaart is altijd passen en meten

(Foto: RTV Noord) (Foto: RTV Noord)

Jonkersvaart kijkt weer reikhalzend uit naar komende zaterdag, want dan wordt voor de tweeënveertigste keer de gondelvaart gehouden. Het evenement trekt elk jaar meer dan drieduizend bezoekers uit de wijde regio rond het lintdorp in de gemeente Marum.

Inklapbaar

Het thema is de jaren tachtig. Tien gondels doen mee. De verschillende bouwploegen moeten rekening houden met de bruggen in de vaart. Om zonder problemen onder de bruggen door te kunnen, mag de constructie niet hoger zijn dan negentig centimeter. Dat betekent dat er allerlei ingenieuze, inklapbare ontwerpen worden gemaakt.



Spectaculair

Ruben Dijkhuizen van de organisatie: 'Voor de brug moet alles naar beneden en na de brug moet alles weer zo snel mogelijk worden opgebouwd. Dat is spectaculair om te zien en bij de eerste brug staat dan ook veel publiek om te zien of de gondels er onder door kunnen.'



Zaterdagavond om half negen begint de gondelvaart.