'Ik heb er zin in om die baan te pakken'

Tien tot vijftien jongeren in Zuidoost-Groningen zijn deze week begonnen aan een bijzonder project. De jongeren, die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, doen mee aan het project De Harde Leerschool. In dit initiatief staat rugby centraal.

Elke maandag, dinsdag en woensdag trainen de jongeren op het terrein van de lokale voetbalvereniging VV Seta in Musselkanaal. Het doel: de jongeren aan het werk krijgen.Er is niet zomaar voor rugby gekozen, legt programmamanager Ed Oskam uit. 'Rugby heeft een aantal kernwaarden die goed te gebruiken zijn op de arbeidsmarkt. Voorbeelden daarvan zijn respect, doorzettingsvermogen en discipline.'Dat doorzettingsvermogen en die discipline laten de jongeren deze week voor het eerst zien. Dirk Danen, de trainer van de jongeren wordt er enthousiast van. 'De eerste training ging goed. We hadden nog een selecte groep omdat een aantal jongens er vandaag niet was, maar het wordt een mooi project.'Danen speelt in het Nederlands rugbyteam en kent de sport dan ook goed. Hij onderstreept de kracht van rugby. 'Het is een teamsport, en de cultuur van rugby leidt tot een soort familieband. Als je in die cultuur stapt hoor je erbij en gaan mensen je ook buiten het rugby helpen om het goed te doen in het leven.'De Harde Leerschool heeft eerder plaatsgevonden in Rotterdam en Breda. Uit onderzoek van het Brabantse dagblad BN DeStem bleek dat het project daar geen resultaat heeft gehad. Niet één van de negen deelnemers zou aan een baan zijn geholpen.Geen best resultaat dus. Maar programmamanager Oskam bestrijdt dat. 'Die informatie is niet juist. Ik weet zeker dat vijf mensen daar aan het werk zijn gekomen. En ze werken er nog steeds.'Een van de deelnemers van De Harde Leerschool is Marco Luttjeboer. 'Ik heb veel gegeven, maar uiteindelijk stopte mijn lichaam ermee. Het was een keiharde training maar ik heb hem wel doorstaan', zegt hij.Marco doet niet voor niets mee met de Harde Leerschool. 'Ik heb werk nodig, want er is thuis een kleine op komst. Die wil ik een goede toekomst kunnen bieden. Daar heb ik de Harde Leerschool wel voor nodig.'Voor Marco begint het allemaal echt nu. En hij heeft er zin in. 'Ik zag er wel wat tegenop, maar voel me al wat beter dan net. Nu kan ik nieuwe contacten leggen, fysiek op orde komen en uiteindelijk die baan pakken.'