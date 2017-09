Te weinig geld en mensen om bevingsproblemen aan te pakken

De nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen heeft niet voldoende geld en mensen om de gevolgen van de gaswinning aan te pakken.

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer. Volgens burgemeester Peter de Jonge worden de extra kosten voor dit jaar geschat op ongeveer drie ton.



Ingrijpend

De Jonge: 'We staan voor een aantal ingrijpende operaties, waarbij mensen tijdelijk hun huis uit moeten. Daar is gemeentelijke inzet voor nodig, want waar moeten noodwoningen komen en hoe moeten die worden aangesloten? Dat is allemaal extra werk en wij kunnen dat niet betalen uit ons reguliere budget.'



Formatie

De problemen zijn eerder al voorgelegd aan Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. 'Hij heeft het op zijn beurt ingebracht bij de formatie, want Alders krijgt zijn budget ook van het Rijk', zegt De Jonge. De burgemeester gaat ervan uit dat het geld er komt. 'Wij hebben een reëel verhaal. Nergens in Nederland speelt dit. De gemeenten moeten gewoon de mogelijkheid hebben om hun burgers hierin op een goede manier te begeleiden.'