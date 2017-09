Protesterende Sandra Beckerman weggestuurd bij Erasmus Universiteit

Het SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman is maandagochtend van het terrein van de Erasmus Universiteit verwijderd, omdat zij demonstreerde bij de Rotterdam School of Management (RSM).

Volgens de universiteit was de demonstratie niet van tevoren aangekondigd en was onduidelijk wat zij en haar mede-demonstranten van plan waren, schrijft het AD.Beckerman protesteerde samen met Tom Weerdmeester, SP-gemeenteraadslid van Rotterdam, en andere partijgenoten tegen de band tussen RSM en brandstofconcern Shell. Zij vrezen dat daardoor de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek in het geding komt. Toen de spandoeken werden uitgerold, grepen beveiligers in.'Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek heeft in het verleden gezorgd voor grote doorbraken', reageerde Beckerman. 'Doorbraken die we nu ook nodig hebben op het gebied van klimaatverandering. De banden met de fossiele industrie zorgen voor een stagnatie van de wetenschap.'De universiteit en de RSM zeggen zich niet te herkennen in de aantijgingen, maar hebben in mei 'voor de helderheid' een onderzoekscommissie aangesteld die kijkt of de RSM mogelijk overeenkomsten met bedrijven is aangegaan die kunnen leiden tot invloed op de inhoud van de vakken en de opleiding.Aankomende donderdag is in de Tweede Kamer een debat over de banden tussen universiteiten en het bedrijfsleven. De Erasmus Universiteit, met name de internationale bedrijfskundeopleiding RSM, is al langer in opspraak vanwege bemoeienis van Shell, ExxonMobil en Gazprom.