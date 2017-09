V&D-opvolger Topshelf in november dicht

Topshelf gaat de vestiging in Groningen sluiten. Dat bevestigt woordvoerder Rene Struijs van het bedrijf. De 35 medewerkers mogen hun lopende contracten nog uitdienen.

'De winkel gaat waarschijnlijk eind oktober of begin november echt dicht', zegt Struijs. 'Wanneer hangt nog af van gesprekken die nog gaande zijn met de verhuurder. Voor die tijd komt er nog een uitverkoop, die op 8 september begint.'Topshelf vroeg eerder huurverlaging aan voor het pand aan de Grote Markt. De warenhuisketen was daarover in gesprek met vastgoedfonds IEF Capital. Deze huurverlaging hebben ze niet gekregen. Daardoor kon het bedrijf niet genoeg verdienen om de huur te betalen.Topshelf opende op 1 december 2016 in het pand van de V&D op de Grote Markt in Groningen.