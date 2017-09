OM eist celstraf voor fatale ripdeal in Foxhol

Voor de mislukte ripdeal in Foxhol waarbij begin dit jaar een dode viel, is tegen twee mannen drie en vier jaar cel geëist. In beide gevallen is één jaar daarvan voorwaardelijk.

Het gaat om twee mannen van 23 en 26 jaar uit Stadskanaal. De oudste moet wat betreft de officier van justitie de hoogste straf krijgen. Hij heeft namelijk meer op zijn kerfstok: twee hennepkwekerijen, diefstal van stroom en twee mishandelingen. De officier sprak van 'ondermijnende en ernstige' feiten.Beide mannen waren die vrijdag 16 januari met de 29-jarige Dennis Bruns bij een andere partij in Foxhol om een halve kilo cocaïne en vals geld in te kopen. De deal ging de dag daarvoor niet door, wel werd toen honderd gram meegenomen en thuis getest. Die vrijdagavond daarop zou de deal alsnog worden gesloten.Voor de coke en de 9.500 vervalste euro's moest 21.500 euro op tafel worden gelegd. De drie gooiden een envelop op de tafel, waarin geknipte briefjes zaten verpakt die voor echt geld moesten doorgaan. De bewoners van het huis waar de deal was kregen een klap. En de drie renden met de cocaïne en de valse biljetten naar buiten.Tijdens de vlucht werd Dennis Bruns doodgeschoten door de 34-jarige man uit Hoogezand. De mannen uit Stadskanaal lieten hun vriend stervend achter. Beiden vluchtten in de auto en gooiden tijdens de rit belastend materiaal, zoals telefoons, uit het raampje. De cocaïne zou later zijn verkocht, zei de officier. Het nep-geld is volgens hem wel teruggevonden.De 26-jarige Kanaalster erkende dat hij de drugs aan een onbekend gebleven persoon heeft verkocht voor 11.000 euro. Naar eigen zeggen was dit geld bestemd voor de nabestaanden. Daar is het echter nooit aangekomen. De man liep nog in een proeftijd van vijf maanden cel, die hij volgens de officier eveneens moet uitzitten.De mannen uit Stadskanaal kampen volgens gedragsdeskundigen met stoornissen. Beiden hebben een behandeltraject nodig. De mannen uit Foxhol en Hoogezand staan later terecht voor hun aandeel. Donderdag wordt in Foxhol de dodelijke schietpartij gereconstrueerd.De Hoogezandster beweert dat hij in noodweer heeft gehandeld. De schietpartij wordt nagebootst om na te gaan wat er precies is gebeurd. Daarom wordt de Talingstraat die dag van 8.30 tot 16.00 uur afgesloten.De rechtbank doet in de zaak van de mannen uit Stadskanaal over twee weken uitspraak.