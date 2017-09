Omroeper bedankt voor rol bij 4 Mijl

De bekende stem van omroeper Harm Noor zal niet klinken bij de 4 Mijl van Groningen op zondag 8 oktober. Hij kan zich niet vinden in de nieuwe rol die de organisatie voor hem heeft bedacht.

Noor zou alleen de wedstrijdloop voorzien van zijn deskundig commentaar. Daarna zou hij de microfoon aan iemand anders moeten geven. Daar heeft hij voor bedankt.In de afgelopen jaren was hij ook microfonist bij de recreantenloop. Hij zorgde altijd voor een speciaal onthaal, en besteedde veel aandacht aan de mensen die met veel pijn en moeite over de streep kwamen op de Vismarkt. Noor wil niet ingaan op de kwestie.De organisatie van de 4 Mijl betreurt de gang van zaken. 'Ik hoop dat Harm zich nog bedenkt', zegt race-director Elske Dijkstra. Ze is al wel naarstig op zoek naar een vervanger, laat ze weten.'We willen na het wedstrijdgedeelte de recreanten op een andere manier naar de finish begeleiden. Er moet een andere sfeer ontstaan dan voorheen. We hebben daarom voor andere mensen gekozen.'