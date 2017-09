Architectenbureaus: Recordomzet, toch nog geen feestje

Architectenbureaus hebben hun omzet in het tweede kwartaal van dit jaar met dertien procent zien stijgen. Het is de sterkste omzetstijging sinds 2006. Groningse architectenbureaus juichen - zij het voorzichtig - mee.

'Voorzichtig' omdat de opleving in de Randstad volgens Tjalling Zondag van het stad-Groningse bureau Zofa sterker is dan in het Noorden. 'Het gaat hier ietsje trager', is zijn oordeel. 'En het is vooral in de stad waar de bouwproductie flink groeit. Dat is in de Ommelanden wel wat anders.'De omzetcijfers komen van het CBS en de toename van dertien procent geldt ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Zondag: 'We zien onmiskenbaar een stijging. Die zette bij ons ongeveer anderhalf jaar geleden in. We beleven nog niet de positiviteit van vroeger, maar we kunnen nu weer zo'n anderhalf jaar vooruit kijken.'Nieuw werk komt voor Zofa van projectontwikkelaars die series woningen bouwen en ook van particulieren. Afgevallen als opdrachtgever zijn de woningcorporaties, die nauwelijks nog nieuwbouw doen.De verbetering is door Zofa met open armen verwelkomd, na een zware tijd die Tjalling Zondag met zijn bedrijf heeft beleefd. Voor de crisis toesloeg, zo rond 2008, waren ze bij Zofa met z'n achten. Een slinkende portefeuille opdrachten dwong het bureau tot halvering van het aantal medewerkers en een verhuizing naar een kleiner onderkomen.'Gelukkig zijn de meesten goed terecht gekomen, bij een ander bureau, of ze zijn voor zichzelf begonnen.' Waar mensen voorheen in vaste dienst werden genomen, zoekt Zofa het nu eerder in samenwerking. 'We zitten in een verzamelgebouw en werken met een bedrijvenpool.'Het verhaal van Skets Architecten in Groningen is vergelijkbaar. 'Het is maar hoe je de cijfers bekijkt. In 2006 waren we met 28 man, dat is nu de helft. Is dat positief?', antwoordt directeur Janpiet Nicolai.Dat de markt nu sterk aantrekt onderschrijft ook Nicolai. 'Ik klaag niet, maar hang ook de vlag niet uit. Het is te vroeg voor een feestje. We moeten alle zeilen bijzetten en met minder mensen nu meer werk doen. Ik juich niet te vroeg. Vroeger kocht ik bij iedere nieuwe opdracht een gebakje. Dat doe ik niet meer. We zijn voorzichtiger.'Skets heeft naast de vestiging in Groningen ook een filiaal in Amsterdam. Opvallend genoeg groeit vooral op de Groningse vestiging het aantal opdrachten. Nicolai: 'De Randstand mag dan een grote vijver zijn, er zijn ook veel meer vissers.'Het werk verandert ook, verklaart Nicolai. 'Het is ingewikkelder geworden en onze verantwoordelijkheden nemen toe. Een bouwvergunning heet tegenwoordig een omgevingsvergunning. We moeten daarin met veel meer zaken rekening houden: vleermuizen, boomwortels, luchtkwaliteit, effecten op omwonenden.'Skets werkt voor projectontwikkelaars, particulieren en doet veel in utiliteitsbouw. Zo heeft het een laboratoriumgebouw ontworpen dat Avebe op het Zernikepark in Groningen gaat bouwen en tekent het bureau een nieuw sanatorium in Zuidlaren. 'We hebben nu een werkvoorraad van ongeveer negen maanden. Ik ben meer ontspannen dan een half jaar geleden.'Jacob van Ringen van Van Ringen Architecten is minder terughoudend. 'We zijn ontzettend tevreden', verklaart hij. 'Je kunt het aan alle bouwkranen en bouwborden in de stad wel zien hoe het nu gaat. Wij doen nu de werkzaamheden voor ruim zeshonderd woningen in de stad en bereiden het ontwerp voor van een vergelijkbaar aantal. Dat zijn ouderwetse getallen.'Zijn eigen bureau en ook bureaus als AAS Architecten en De Zwarte Hond, alle in Groningen, zijn volgens Van Ringen de crisis relatief goed doorgekomen.Wicher van der Wal vertegenwoordigt de brancheorganisatie BNA in Groningen en is eigenaar van Wal Architectenbureau. 'Het staat buiten kijf dat de zaak aantrekt voor de circa negentig Groningse architectenbureaus', zegt Van der Wal.Maar dat de sector terugkeert op het niveau van 2006, dat ziet Van der Wal niet gebeuren. Ruim tien jaar geleden had de branche volgens de BNA zo'n 15.000 mensen vast in dienst. Dat aantal daalde naar 9.000 en zit nu op ongeveer 10.000.