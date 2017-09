Huurdersvereniging houdt spoedberaad over versterkingsoperatie

'Er komen te veel verontrustende geluiden binnen', zegt voorzitter Martin Franken van huurders De Maren. Daarom wordt er dinsdagavond een spoedbijeenkomst gehouden voor de bewoners van de proefwoningen in de Damster wijk Opwierde-Zuid.

In de wijk worden woningen aardbevingsbestendig gemaakt. 'Er zijn mensen die zich zorgen maken over wat er met hun inboedel gebeurt tijdens de werkzaamheden. Ze vragen zich af of ze bijvoorbeeld hun vijver mogen houden en hoe het zit met de verhuiskostenvergoeding', zegt Franken.Woongroep Marenland en het Centrum Veilig Wonen houden op dit moment een proef met het versterken van 64 huurwoningen in Opwierde-Zuid. Bij de start van de eerste fase met acht woningen bleek al dat het proces niet van een leien dakje ging.De huurders moesten tijdelijk hun huis uit en bivakkeerden in zogenoemde wisselwoningen. Enkele huurders troffen in een hun nieuwe woning een puinzooi aan. Tot beschimmelde matrassen aan toe.Vervolgens bleek ook nog dat de aannemer vertraging had opgelopen door een fout tijdens de vergunningaanvraag en het slechte weer. Als zoetmakertje kregen de huurders 500 euro die ze mogen besteden aan hun huis.De huurders leken zich neer te leggen bij de situatie. Tot hun woning vorige week werd opgeleverd en ze weer de schrik van hun leven kregen. 'De woningen zijn beschadigd opgeleverd', zegt Franken terwijl hij foto's van de mankementen laat zien.'Leidingen zijn niet afgewerkt, hier is een dorpel waar nog een stuk laminaat ontbreekt en de tegelstrips die over de buitenmuur zijn gelegd, liggen scheef. Ze hebben het gewoon afgeraffeld.' Franken is zelf in oktober aan de beurt en houdt zijn hart vast. 'Dit is echt slordig. Mijn vrouw zou niets liever willen dan verhuizen. Dat zegt genoeg.'Volgens Franken zijn de zorgen in de wijk reden om dinsdag bijeen te komen in het gebouw van de Algemene Stichting Welzijn Appingedam (ASWA). 'We willen peilen wat er allemaal speelt onder de bewoners, zodat we dat mee kunnen nemen in onze gesprekken met Marenland.'De twaalf huurders van de huurwoningen in de wijk Tjamsweer zijn ook uitgenodigd. Zij willen niet dat hun huis versterkt wordt, maar gesloopt en herbouwd.