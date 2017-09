Organisatie trekt stekker uit 'grootste' schoolreünie

De 'grootste schoolreünie van Noord-Nederland' gaat niet door. De organisatie heeft niet genoeg kaarten kunnen verkopen.

De reünie had het weerzien moeten worden van alle oud-leerlingen die in Appingedam of Delfzijl op de middelbare school hebben gezeten.'Tegen beter weten in hoopten we dat de belangstelling voor de reünie de laatste weken nog zou toenemen', schrijft de organisatie. 'Maar met 1.100 betalende bezoekers plus pakweg 200 (oud-)docenten, hebben we moeten vaststellen dat de interesse voor een reünie te gering is.'Directeur Geert Bijleveld van het Eemsdeltacollege zit in het organisatiecomité en liet onlangs al weten dat de kaartverkoop tegenviel. De organisatie was daarom van plan het bezoekersaantal omlaag te schroeven van 4000 naar 2500 oud-leerlingen. 'Ook met 2500 mensen maken we er een mooi feest van', klonk het toen optimistisch uit de mond van Bijleveld.Bij de scholen zijn in totaal ongeveer 100.000 oud-leerlingen. 'Blijkbaar hebben we net 1 procent kunnen aanspreken met de reünie. Stel dat er niet meer dan 1.300 mensen komen, dan is dat zo goed als zeker een domper voor de reünisten. Want hoeveel klasgenoten ontmoet je dan?''Het spijt ons enorm dat we er niet in geslaagd zijn de reünie voor elkaar te boksen. Het is voor jullie teleurstellend, maar voor ons ook. Want we werken er al twee jaar aan en 30 september had ook voor ons een feestelijk hoogtepunt moeten worden. Maar het raakt ons vooral dat we jullie geen mooie dag kunnen bezorgen', besluit de organisatie.