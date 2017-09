VVD-raadslid Harrie Houwerzijl stapt uit fractie

Harrie Houwerzijl stapt uit de VVD-fractie in Delfzijl. Het raadslid gaat onder de naam Lijst Houwerzijl verder. Volgens de prominente Delfzijlster boterde het niet meer tussen hem en fractievoorzitter Arie Heuvelman.

Houwerzijl stond negentien jaar lang namens de VVD op de lijst in Delfzijl. Hij benadrukt wel lid te blijven van de VVD.



Aanvaring

Het prominente raadslid geeft als reden voor vertrek aan dat hij niet de ruimte kreeg die hij graag wilde. 'Ik ventileer graag mijn mening op sociale media. Daar werd niet altijd even goed op gereageerd binnen de fractie. De laatste tijd hadden Heuvelman en ik steeds vaker een aanvaring, en op den duur is het genoeg.'



Geen vertrouwen

Ook kreeg Houwerzijl voor zijn gevoel niet genoeg waardering van zijn fractie. 'Ik had soms het gevoel dat ik in dienst was bij dhr. Heuvelman, terwijl hij zelf weinig deed voor de fractie. Dat werkt niet. Je moet als een team werken en blindelings op elkaar kunnen vertrouwen.'



In het harnas sterven

Het 71-jarige raadslid wil meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Of dat onder de naam Lijst Houwerzijl is, weet hij nog niet. 'Maar ik ga door, totdat mijn hart het begeeft. Ik wil in het harnas sterven.'



Fractievoorzitter Arie Heuvelman was niet bereikbaar voor commentaar.