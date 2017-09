Politie onderzoekt aangestoken branden in Bedum

De politie doet onderzoek naar de branden in Bedum. In de afgelopen drie weken zijn daar op acht verschillende plekken afval- en papiercontainers uitgebrand.

De politie vermoedt dat in alle gevallen het vuur is aangestoken.Dat vermoeden bestaat ook bij bewoners. Bij een fietsenhok van een school dat op 14 augustus afbrandde, zeiden getuigen al te vermoeden dat de brand was aangestoken. Vlak voordat het vuur uitbrak, zou een man van het plein zijn weggerend.