Maatregelen moeten Boven Pekela veiliger maken

Een reeks verkeersmaatregelen moet er voor zorgen dat Boven Pekela veiliger wordt. Ruim zestig inwoners van het dorp hebben maandagavond samen met de gemeente bepaald wat er gedaan moet worden.

Dorpelingen klagen al tijden steen en been over het gedrag van weggebruikers in Boven Pekela.



Veters uit je schoenen

Enkele wegen worden aangeduid als racebaan. 'De veters worden je uit de schoenen gereden', aldus een van de bewoners. 'Het is levensgevaarlijk.' Ook zijn er klachten over onoverzichtelijke delen van verschillende wegen.



De gemeente heeft een adviesbureau laten kijken naar de verkeerssituatie. Rik Timmer van adviesbureau Sweco komt tot de conclusie dat Boven Pekela geen 'natuurlijke snelheidremmende omgeving heeft'.



Weinig auto's

'De drukste straat is de H.B. Hulsmanstraat met 1.300 auto's per etmaal, dat is relatief weinig', aldus Timmer. 'Er zijn dus weinig tegenliggers, er is weinig verkeer van rechts en er is een aantal overzichtelijke rechte wegen.'



Toch ervaren buurtbewoners overlast en Timmer onderschrijft dat. 'Het 30 kilometer-gebied heeft bijvoorbeeld geen herkenbare start. Een markering toevoegen op de weg en het bord verplaatsen blijkt de simpele oplossing.



Visuele versmalling

Om de snelheid uit een aantal wegen te halen, stelt Timmer voor om haagjes te planten. 'Dan krijg je een visuele versmalling van de weg en dat werkt snelheidsremmend.'



Voorrangsweg vs. snelheid?

Naast alle snelheidremmende maatregelen, wordt er ook een opmerkelijke keuze gemaakt. De bewoners willen dat de drukste straat van het dorp weer een voorrangsweg wordt, zoals vroeger. Het gevaar is dat de snelheid dan juist omhoog gaat, benadrukken de gemeente en het adviesbureau.



Wethouder Jaap van Mannekes (Samen Voor Pekela) heeft daarom aanvankelijk zijn twijfels bij de voorrangsweg, maar toch stemt hij in met de wens van de bewoners. Van Mannekes: 'Ik denk dat we op heel korte termijn al een begin kunnen maken met een aantal maatregelen.'



De gemeenteraad van Pekela heeft in totaal 25.000 euro beschikbaar gesteld voor de verkeersmaatregelen in Boven Pekela.