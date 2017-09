Bouw bed-bad-broodopvang vertraagd: 'We zijn geen bouwers'

Er is nog altijd niet begonnen met de bouw van het nieuwe onderkomen voor afgewezen asielzoekers in de stad Groningen. 'Er zit veel meer werk in dan we hadden verwacht', zegt John van Tilborg van vluchtelingenorganisatie Inlia.

De opvang moet achter het voormalige Formule 1-hotel aan de Helsinkiweg komen. Daar verrijst een complex met plaats voor zo'n 300 asielzoekers, om te voorkomen dat ze op straat moeten leven. Tot nu toe worden deze mensen opgevangen in het bed-bad-broodschip, dat in het Eemskanaal ligt.Volgens Van Tilborg wordt de vertraging onder meer veroorzaakt omdat het aanvragen van de vergunningen tijdrovender blijkt dan verwacht. Zo moest er op het bouwterrein een grondboring worden gedaan, waarop niet was gerekend. 'Wij zijn natuurlijk ook geen bouwers, om eerlijk te zijn.''De vakantie kwam er ook nog tussen, er moesten nog wat afspraken afgekaderd worden. We zijn nu bezig om te zorgen dat we het zorgvuldig voor elkaar krijgen. Het is niet niks om zo veel mensen te moeten huisvesten. Dat moet je op een zorgvuldige manier doen.'De gemeente Groningen betaalt zelf voor de financiering van de bed-bad-broodopvang, nadat het Rijk eind vorig jaar besloot dat niet meer te doen. Er is tot dit najaar geld voor gereserveerd. Over verlenging moet nog een besluit genomen worden.Van Tilborg denkt niet dat Groningen besluit de portemonnee dicht te houden. 'Dat lijkt mij stug. Het is het slechtste scenario, daar geloof ik echt niet in. Dat past de gemeente Groningen niet. De raad staat er ook zo niet in, het college en de gemeenschap van Groningen ook niet. Ze zeggen niet: 'Laten we die mensen maar op straat staan en dan zien we wel wat er gebeurt'. Ik denk dat er niet één partij is die gelooft dat dat een oplossing biedt.'