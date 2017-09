Vertrek Topshelf is geen verrassing voor de Groningen City Club

'Het was een te leeg pand, met te weinig goederen en te weinig conceptmatig.' Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club, is niet verrast dat Topshelf per november de deuren sluit van haar winkel aan de Grote Markt in Stad.

Bos was zelf jaren directeur van de V&D in Groningen, die tot het faillissement in het pand zat. 'Ik denk dat er te veel wordt gevaren op het kompas van een te kleine groep mensen', zegt hij over het beleid van Topshelf.'Er is veel expertise nodig voor het runnen van een warenhuis in de huidige tijd. Als je dan denkt even snel een warenhuis neer te zetten... Dan is er toch een lichte onderschatting. En dat is een understatement.'Volgens Bos is het 'hartstikke aannemelijk' dat het Canadese Hudson's Bay de plaats gaat innemen van Topshelf. Het bedrijf opent in Amsterdam de eerste vestiging in ons land en wil ook graag naar Groningen.Anders dan Topshelf, heeft Hudson's Bay volgens Bos de voorbereiding veel beter op orde. 'Ze zijn met heel veel mensen, expertise en conceptontwikkelaars bezig geweest en investeren honderden miljoenen. Ik hoop voor de stad Groningen dat ze kiezen voor dit pand.'