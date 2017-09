'Je moet preventief spruitjes eten voordat het gaat vriezen'

De spruitjesoogst is weer begonnen. En de oogst van dit jaar is goed. 'Het zijn prachtig mooie, gladde spruiten', constateert spruitjesboer Johan Doff uit Uithuizen.

Doff leeft voor zijn spruitjes. 'Spruiten moeten in je bloed zitten, dat is passie', vertelt hij. 'Wij zijn dol op spruiten, we eten ze minimaal één keer per week. Oudere mensen eten ze vaak traditioneel, maar je kunt ze ook roerbakken of in een ovenschotel gebruiken.'Hij wil eerst een hardnekkig misverstand over spruiten uit de wereld helpen. 'Het is niet zo dat er eerst vorst overheen moet. Als je nu op tijd begint met spruiten eten, bouw je juist weerstand op voor de winter. Dus voor het gaat vriezen, moet je preventief spruiten eten.'De spruiten worden geoogst met hulp van een machine, waar de stronken door zeven man personeel handmatig ingegooid worden. 'Een paar nachten voor de oogst kan ik 's nachts al bijna niet meer slapen', zegt Doff. 'Het is altijd heel spannend om de boel goed aan het draaien te krijgen. Mens en machine moeten goed op elkaar afgestemd zijn.'Op het bedrijf van Doff wordt jaarlijks vier miljoen kilo spruiten geoogst. 'We plukken op dit moment ongeveer 25.000 kilo per dag en dat is voor begin september erg goed.'