'Geen actie nodig na recente aardbevingen'

De aardbevingen van vorige week bij Appingedam en Scharmer zijn geen reden voor het nemen van maatregelen. Tot die conclusie komt het Staatstoezicht op de Mijnen.

NAM levert voor het eerst direct na aardbeving rapport af

Op deze aardbevingen is voor het eerst het nieuwe meet- en regelprotocol toegepast. Dat betekent dat de NAM aardbevingen boven een vooraf bepaalde grenswaarde moet analyseren. Daarvan moet rapport aan het adviesorgaan worden uitgebracht.Dat is in het geval van Appingedam en Scharmer gebeurd. Die aardbevingen hadden een kracht van 1.8 en 1.5 op de Schaal van Richter. Naar aanleiding daarvan is er inmiddels overleg geweest tussen NAM en het Staatstoezicht.In een brief aan demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken wijst het SodM er op dat er in april al maatregelen zijn genomen. Toen kondigde de bewindsman aan de gaswinning in Groningen met ingang van 1 oktober dit jaar met tien procent te verlagen.De aardbevingen van Appingedam en Scharmer zijn geen aanleiding om extra in te grijpen, aldus het adviesorgaan.Dinsdagochtend vonden er twee nieuwe aardbevingen plaats in Appingedam. Om 7.30 uur had de beving een magnitude van 1.3, om 8.09 uur volgde een beving van 1.2 op de Schaal van Richter.