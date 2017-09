Duizend reacties op sluiten Topshelf: 'Ze hebben hun eigen graf gegraven'

Te duur en te leeg. Veel van de welgeteld duizend Facebookreacties over de Topshelf laten geen spaan heel van het warenhuis dat na een klein jaar alweer opdoekt aan de Grote Markt.

Wie wil er op de Grote Markt een winkel beginnen waar alleen nog wandelaars en fietsers mogen komen? Trix Kamphuis

Het casino op de bovenste verdieping met panoramisch uitzicht en twee glazen liften! René van Willigen

