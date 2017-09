Rondje Groningen: 'Waarom worden fietsers hier dan weer benadeeld?'

Welkom bij Rondje Groningen - een nieuwe rubriek van RTV Noord met elke werkdag om 21.00 uur de opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland. Welke berichten mag je niet missen?

Dui-zend. Duizend reacties kwamen er in een halve dag binnen op het bericht dat Topshelf verdwijnt van de Grote Markt. De meeste lezers laten geen spaan heel van de V&D-opvolger en gaan gewillig op zoek naar een geschikte opvolger.Werk in uitvoer: negen luchtfoto's van Rijkswaterstaat brengen de ontwikkeling van de Eems-Dollard regio in beeld. Van de verhoogde dijk tot vogelbroedeiland.Twee weken geleden was er het verzinsel , een week geleden de actie zelf en nu is er de video. SP-politicus Sandra Beckerman deelde bloemen uit aan de 'stille verzetshelden' in het aardbevingsgebied. Dat zorgde voor een paar emotionele momenten bij inmiddels bekende Groningse gezichten.Bij de gemeente Groningen mogen de handjes de lucht in. 26 uitkeringsgerechtigen krijgen een contract van een half jaar bij een callcenter. De gemeente wil meer mensen met afstand tot de markt cursussen en banen aanbieden.Vandaag is het nieuwe fietspad tussen het stadshart en de Zernike Campusgeopend. Een nieuw huzarenstukje van fietsstad Groningen, waarbij fietsers voorrang krijgen op auto's:Maar John Veldman vraagt zich af: waarom krijgen fietsers op de ene plek voorrang, en worden ze bij P+R Meerstad juist benadeeld?Het is natuurlijk een eindje, van Venlo naar Groningen. De FC biedt ter compensatie gratis kaartjes aan voor de uitsupporters van VVV Venlo zondag. Nu hopen dat het uitvak dadelijk niet voller zit dan de rest van het Noordlease Stadion.De Groningse aspirant-machinist Gerrie wijst er graag op dat je beter kunt zitten dan staan bij een treinbotsing. Waarvan akte.Fotograaf Joram Krol heeft twee liefdes: zijn Fuijifilm X-T-camera en stad Groningen. Vanaf vandaag tot en met 31 oktober zie je negen werken van hem gratis bij de Sociale Verzekeringsbank aan het Cascadeplein in Stad.Last but not least staat onze verslaggever Goos de Boer even stil bij de realiteit van alledag.