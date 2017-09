Hudson's Bay gaat niet in op geruchten over Groningse vestiging

De Canadese warenhuisketen Hudson's Bay bevestigt noch ontkent dat het in gesprek is met verhuurder IEF Capital over een vestiging in het oude V&D-pand aan de Grote Markt.

Dat pand komt in november vrij nu Topshelf heeft besloten de Groningse vestiging te sluiten. Hudson's Bay wordt al lang genoemd als mogelijke kandidaat voor het pand.Hudson's Bay opent dinsdag in Amsterdam zijn eerste winkel in Nederland en er zijn concrete plannen voor nog eens 16 locaties in ons land, die dit, en volgend jaar, openen. Twee daarvan zijn van de formule SaksOFF5th. .'We zijn uitgegaan van maximaal twintig vestigingen in Nederland, waarvan er tien deze maand openen. De rest volgt later dit jaar en volgend jaar', zegt woordvoerster Marieke Heringa. 'Maar of die resterende drie er komen, kunnen we niet zeggen. Het kan ook zijn dat het bij zeventien blijft.' NRC Handelsblad meldde maandag dat Groningen als vestigingslocatie voorlopig is afgevallen, maar dat was voordat het nieuws bekend werd dat Topshelf het V&D-pand verlaat. Op de website van het warenhuis staat Groningen ook niet op de kaart als mogelijke locatie. Er zijn nog geen concrete plannen voor filialen boven Zwolle. De krant schrijft ook dat de financiële problemen van het bedrijf zich opstapelen.In augustus noemde een woordvoerder van Hudson's Bay Groningen nog ' demografisch interessant ´.Heringa gaat namens Hudson's Bay gaat niet in op het gerucht dat er al gesprekken gaande zijn over de huur van het pand aan de Grote Markt. De komst van een vestiging in Groningen of het afwijzen ervan, worden beide ontkend.